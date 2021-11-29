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"Я пам’ятаю вбивство в Одесі": відомий футболіст висловився про суддівство в Україні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Кравченко Новина оновлена 29 листопада 2021, 17:24
Сергій Кравченко

У футболіста було багато запитань до арбітрів.

Футболіст "Чорноморця" та колишній півзахисник збірної України Сергій Кравченко, який нещодавно висміяв ситуацію з перенесенням гри з "Динамо" (1:6) до Києва, розповів, як судді "вкрали" у "Дніпра" чемпіонство.

Про це центральний хавбек розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

Футболіст, який виступав у "Дніпрі" з 2010 по 2017 роки, вважає, що одного разу його команді не дали стати чемпіонами України через побудовану в країні систему суддівства. Кравченко заявив, що знає "імена та суми", але не оголошуватиме їх.

"Ми мали зробити щось видатне, але нам не дали цього зробити. Ми повинні були стати чемпіонами. Хто не дав? Наша країна, наш футбол, наше суддівство. Всі ці підводні течії, ми їх чудово знаємо. Всі думають, що ми скаржилися на суддівство... Нам не треба було допомагати, треба було просто не заважати... Я пам’ятаю "вбивство" в Одесі, я навіть знаю суми суддів з розмов. Суми такі, що я на місці рефері навряд чи відмовився. У нас така система, що арбітр не може відмовитися. Зараз все гаразд? Не сказав би", — заявив Кравченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про суддівський скандал у матчі чемпіонату України.

Теги:
#Футбол #Сергій Кравченко
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