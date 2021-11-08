"Забили чистий гол": черговий суддівський скандал у чемпіонаті України (відео)

Судді почали часто помилятися.

Після дивної суддівської помилки на матчі "Динамо" — "Ворскла" (1:2) у ще одному поєдинку 14-го туру чемпіонату України "Зоря" — "Верес" (3:0) рефері, схоже, припустився класичної помилки з визначенням офсайду. Про це розповів головний тренер "Вереса" Юрій Вірт у післяматчевому інтерв’ю.

Слова спеціаліста доступні на офіційному сайті рівненського клубу.

Наставник "Вереса" зазначив, що судді не зарахували чистий гол його команди наприкінці першого тайму, що значною мірою вплинуло на результат зустрічі. Додамо, що "Зоря" усі три свої голи забила у другій половині гри.

"Це була хороша бойова гра. Ми серйозно налаштовувалися на цей матч. І перший тайм нам вдався. Надійно відіграли в обороні, добре виходили в контратаки. Забили чистий гол, який суддя не зарахував. Якби ми пішли на перерву, ведучи в рахунку — гра склалася б інакше", — вважає Вірт.

Відео скандально епізоду доступне в мережі:

Додамо, що на грі працювала бригада рефері на чолі з Анатолієм Абдулою. Бригада VAR була відсутня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що расистський скандал у матчі "Динамо" — "Ворскла" набирає обертів.