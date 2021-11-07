"Зупиняє ногою н***й і бере м’яч у руки б**": капітан "Динамо" наїхав на арбітра під час матчу з "Ворсклою" (відео)

У футболіста "Динамо" здали нерви.

Капітан "Біло-синіх" Сергій Сидорчук у перерві матчу "Динамо" — "Ворскла" (1:2) вилаявся у підтрибунному приміщенні у присутності рефері.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Football Hub.

На кадрах видно, що після спірного рішення арбітра Юрія Іванова (рефері ніяк не відреагував на те, що кіпер "Ворскли" Дмитро Різник взяв м’яч у руки після передачі від свого захисника) Сидорчук, заходячи в підтрибунне приміщення, кричав, критикуючи суддю.

"Отримує передачу, зупиняє ногою н***й. Приймає, бере в руки б**. Каже: "Це не пас". А що це було? Удар?", — бурхливо реагував футболіст.

Також емоційно реагував на ситуацію і запасний голкіпер "Динамо" Денис Бойко, який поспілкувався із суддею у перерві. А ось основний страж воріт киян Георгій Бущан був шокований призначеним пенальті.

"У наступній грі буде дві точки?! Клоуни", – заявив Бущан.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика:

Нагадаємо, після цієї гри футболіст "Ворскли" Ранжел звинуватив одного гравця "Динамо" у расизмі, а кияни після цієї поразки ризикують втратити одноосібне лідерство.