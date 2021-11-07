"Останавливает ногой н***й и берет мяч в руки б**": капитан "Динамо" наехал на арбитра во время матча с "Ворсклой" (видео)

У футболиста "Динамо" сдали нервы.

Капитан "Бело-синих" Сергей Сидорчук в перерыве матча "Динамо" — "Ворскла" (1:2) выругался в подтрибунном помещении в присутствии рефери.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Football Hub.

На кадрах видно, что после спорного решения арбитра Юрия Иванова (рефери никак не отреагировал на то, что кипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык взял мяч в руки после передачи от своего же защитника) Сидорчук, заходя в подтрибунное помещение кричал, критикуя судью.

"Получает передачу, останавливает ногой н***й. Принимает, берет в руки б**. Говорит: "Это не пас". А что это было? Удар?", — бурно реагировал футболист.

Также эмоционально реагировал на ситуацию и запасной голкипер "Динамо" Денис Бойко, пообщавшийся с судьей в перерыве. А вот основной страж ворот киевлян Георгий Бущан был в шоке от назначенного пенальти.

"В следующей игре будет две точки?! Клоуны", – заявил Бущан.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, после этой игры футболист "Ворсклы" Ранжел обвинил одного игрока "Динамо" в расизме, а киевляне после этого поражения рискуют потерять единоличное лидерство.