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Футболіста "Динамо" звинуватили у расизмі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Ворскла" святкує перемогу над "Динамо" Новина оновлена 07 листопада 2021, 13:54
"Ворскла" святкує перемогу над "Динамо"

Черговий скандал у стані столичної команди.

Після гомофобних висловлювань форварда "Динамо" Артема Бєсєдіна київський клуб знову потрапив у неприємну історію. Нападник "Ворскли" Лукас Ранжел розповів, що один із гравців "Біло-синіх" ображав його на расовому ґрунті у центральному матчі 14-го туру УПЛ.

Про це повідомляє lance.

Своїми переживаннями футболіст поділився у закритому профілі в Instagram, де повідомив, що зазнав расизму з боку вболівальників "Динамо" та неназваного гравця київської команди.

"Будь-який, хто знає мене, як людину, знає, що я не "мі-мі-мі", але в матчі між "Ворсклою" та "Динамо" я постраждав від расизму, образ з трибун та одного з їхніх гравців. Я прошу: Перестаньмо ставитися до людей, як до сміття через колір нашої шкіри", — заявив футболіст.

Додамо, що "Ворскла" завдала "Динамо" поразки з рахунком 1:2. Кияни програли у чемпіонаті України вперше за рік. До речі, Ранжел відкрив рахунок у цій зустрічі.

Раніше повідомлялося, що український чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав у щелепу на грі "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Ворскла #УПЛ
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