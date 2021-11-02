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Бєсєдіну прилетіла відповідь за слова про ЛГБТ: що загрожує футболісту

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Бєсєдін Новина оновлена 02 листопада 2021, 16:56
Артем Бєсєдін

Форвард збірної України, схоже, не відбудеться одними вибаченнями.

Український нападник "Динамо" Артем Бєсєдін своїми висловлюваннями про ЛГБТ привернув увагу організації "Футбол проти расизму в Європі" (FARE).

Про це повідомляє російське видання "СЕ".

У FARE вважають слова футболіста неприпустимими та порадили йому пройти освітній курс про різноманітність. Крім того, в організації чекають, що нападника збірної України покарають за допомогою дисциплінарних санкцій.

"Ми вважаємо, що подібні висловлювання неприпустимі й повинні мати дисциплінарні наслідки. Футбол не можна використовувати для пропаганди ненависті, гра будується на цінностях поваги — не має значення, який у тебе колір шкіри, віросповідання чи сексуальна орієнтація, усі мають однакове місце у грі", — заявили у FARE.

Зазначимо, Бєсєдін на цей час перебуває без ігрової практики, адже футболіст продовжує відновлюватися після тяжкої травми, отриманої в матчі Швеція — Україна (1:2) на Євро-2020.

Раніше Бєсєдін висміяв ситуацію в "Динамо", в якому роль основного нападника взяв на себе півзахисник Денис Гармаш.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ЛГБТ #Артем Бєсєдін
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