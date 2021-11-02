Беседину прилетела "ответочка" за слова о ЛГБТ: что грозит футболисту

Форвард сборной Украины, похоже, не отделается извинениями.

Украинский нападающий "Динамо" Артем Беседин своими высказываниями о ЛГБТ привлек внимание организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE).

Об этом сообщает российское издание "СЭ".

В FARE посчитали слова футболиста недопустимыми и посоветовали ему пройти образовательный курс о разнообразии. Кроме того, в организации ждут, что нападающего сборной Украины накажут с помощью дисциплинарных санкций.

"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре", — заявили в FARE.

Отметим, Беседин на данный момент находится без игровой практики, ведь футболист продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы, полученной в матче Швеция — Украина (1:2) на Евро-2020.

Ранее Беседин высмеял ситуацию в "Динамо", в котором роль основного нападающего взял на себя полузащитник Денис Гармаш.