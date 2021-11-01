Укр

"Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть": Беседин высказался о парадах ЛГБТ (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Беседин Новость обновлена 01 ноября 2021, 20:18
Артем Беседин

Футболист сборной Украины рассказал о своем отношении к ЛГБТ.

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, который недавно "удивил" своими знаниями зимних месяцев года, прокомментировал свое отношение к парадам ЛГБТ.

Об этом он рассказал в эфире шоу "Отдушивдушу" на одноименном YouTube-канале.

Беседин категорически против проведения данных парадов, ведь "есть только мальчик и девочка". Также футболист не хочет, чтобы его сын видел подобных людей.

"Это ненормально. Люди с нетрадиционной ориентацией… Их в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании. Там реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку… Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п*******в", — заявил Беседин. 

Отметим. Артем стал одним из героев сборной Украины на Евро-2020. Футболист ценой серьезной травмы принес команде Андрея Шевченко численное большинство в игре со Швецией. В итоге "Желто-синие" обыграли скандинавов (2:1) и пробились в исторический четвертьфинал с Англией (0:4).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сборную Украины был добавлен футболист "Шахтера".

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Динамо (Киев) #ЛГБТ #Артем Беседин
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