"Людей з нетрадиційною орієнтацією не повинно бути": Бєсєдін висловився про паради ЛГБТ (відео)

Футболіст збірної України розповів про своє ставлення до ЛГБТ.

Нападник "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін, який нещодавно "здивував" своїми знаннями зимових місяців року, прокоментував своє ставлення до парадів ЛГБТ.

Про це він розповів в ефірі шоу "Отдушивдушу" на однойменному YouTube-каналі.

Бєсєдін категорично проти проведення цих парадів, адже "є тільки хлопчик і дівчинка". Також футболіст не хоче, щоб його син бачив таких людей.

"Це ненормально. Люди з нетрадиційною орієнтацією… Їх у принципі не повинно бути. Є хлопчики, є дівчатка – все. Я відновлювався в Іспанії. Там реально, люди гонять. У нас все по-божому в цьому плані, а там їх купа. Ці клуби, прапори, ходять там за ручку… Реально, я не можу на це дивитися. По-перше, у мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на п*******в" заявив Бєсєдін.

Зазначимо. Артем став одним із героїв збірної України на Євро-2020. Футболіст ціною серйозної травми приніс команді Андрія Шевченка чисельну більшість у грі зі Швецією. У підсумку "Жовто-сині" обіграли скандинавів (2:1) та пробилися до історичного чвертьфіналу з Англією (0:4).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до збірної України було додано футболіста "Шахтаря".