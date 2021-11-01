Петраков додав до збірної України захисника "Шахтаря"

У головній команді країни відбулися зміни.

Виконувач обов’язків головного тренера національної команди Олександр Петраков, який нещодавно назвав розширений склад на вирішальний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини, додав до основної команди лівого захисника донецького "Шахтаря" Віктора Корнієнка.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) в Instagram.

За інформацією джерела, Петраков перевів Корнієнка з резервного списку до основного. Судячи з усього, це рішення пов’язане з травмою Віталія Миколенка у матчі "Маріуполь" — "Динамо" (2:3).

"Олександр Петраков перевів із резервного в основний список викликаних футболістів захисника донецького "Шахтаря" Віктора Корнієнка", — говорить повідомлення від пресслужби УАФ.

Зазначимо, у поточному сезоні 22-річний Корнієнко зіграв 10 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол та 1 результативну передачу.

Збірна України перебуває у скрутному становищі у кваліфікації на Мундіаль. Наша команда після нічиєї у Львові з боснійцями (1:1) ризикує не пробитися до плей-офф відбору. Ключова гра з Боснією та Герцеговиною відбудеться 16 листопада.