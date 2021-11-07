Укр

Футболиста "Динамо" обвинили в расизме

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
103
"Ворскла" празднует победу над "Динамо" Новость обновлена 07 ноября 2021, 13:54
"Ворскла" празднует победу над "Динамо"

Очередной скандал в стане столичной команды.

После гомофобных высказываний форварда "Динамо" Артема Беседина киевский клуб вновь угодил в неприятную историю. Нападающий "Ворсклы" Лукас Ранжел рассказал, что один из игроков "Бело-синих" оскорблял его на расовой почве в центральном матче 14-го тура УПЛ.

Об этом сообщает lance.

Своими переживаниями футболист поделился в закрытом профиле в Instagram, где сообщил, что подвергся расизму со стороны болельщиков "Динамо" и неназванного игрока киевской команды.

"Любой, кто знает меня, как человека, знает, что я не "ми-ми-ми", но в матче между "Ворсклой" и "Динамо" я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и одного из их игроков. Я прошу: давайте перестанем относиться к людям, как к мусору из-за цвета нашей кожи", — поведал футболист.

Добавим, что "Ворскла" нанесла "Динамо" поражение со счетом 1:2. Киевляне проиграли в чемпионате Украины впервые за год. К слову, Ранжел открыл счет в этой встрече.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик получил в челюсть на игре "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Ворскла #УПЛ
Коронавирус в Украине
Украина
Обогнали даже Индию и США: Украина вторая в мире по смертности от COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Обогнали даже Индию и США: Украина вторая в мире по смертности от COVID-19
Дата публикации
Категория
Очередь в один из центров вакцинации в Киеве
"На работе сказали, что уволят": почему в очереди за вакциной от COVID-19 приходится стоять часами
Дата публикации
Категория
BlaBlaCar опубликовал карту Украины без Крыма
Чей Крым? Сервис BlaBlaCar встрял в скандал из-за рекламного объявления с картой Украины
Дата публикации
Категория
На выходных традиционно наблюдается спад заболеваемости
Госпитализированных больше, выздоровевших меньше: какова обстановка с COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Юрий Захареев
Украинец избил россиянина и стал чемпионом мира