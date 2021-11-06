Укр

Сенсация в УПЛ: киевское "Динамо" проиграло впервые за год

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Киевляне после "Барселоны" не смогли справиться с "Ворсклой" Новость обновлена 06 ноября 2021, 18:56
Киевляне после "Барселоны" не смогли справиться с "Ворсклой"

"Ворскла" увозит из Киева победу.

"Ворскла" в матче 14-го тура УПЛ на выезде обыграла киевское "Динамо" — 2:1.

Полтавчане вышли вперед на 33-й минуте. Забарный нарушил правила на левом фланге обороны, пошла подача со штрафного, и Рангель, перепрыгнув того-таки Забарного, подсек мяч под дальнюю штангу.

После перерыва у киевлян на поле вышел "джокер" в лице Гармаша, но и он не смог спасти команду от поражения. Более того, на 73-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти за фол Сидорчука на Степанюке в штрафной площади. Оливье Тилль с 11 метров уверенно пробил в левый нижний угол.

Единственное, на что хватило хозяев, так это мяч престижа Витиньо за две минуты до свистка.

Благодаря этой победе "Ворскла" с 28 очками закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. "Динамо" продолжает лидировать с 35 баллами, но "Шахтер", в случае победы над "Колосом", догонит киевлян.

После этого поражения оборвалась 30-матчевая серия "Динамо" без проигрышей в УПЛ. Последний раз команда Мирчи Луческу проигрывала на внутренней арене в прошлом ноябре — "Шахтеру" со счетом 0:3.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Динамо" уступило "Барселоне" в Лиге чемпионов в Киеве.

Теги:
#ФК Ворскла #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
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