Сенсация в УПЛ: киевское "Динамо" проиграло впервые за год
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"Ворскла" увозит из Киева победу.
"Ворскла" в матче 14-го тура УПЛ на выезде обыграла киевское "Динамо" — 2:1.
Полтавчане вышли вперед на 33-й минуте. Забарный нарушил правила на левом фланге обороны, пошла подача со штрафного, и Рангель, перепрыгнув того-таки Забарного, подсек мяч под дальнюю штангу.
После перерыва у киевлян на поле вышел "джокер" в лице Гармаша, но и он не смог спасти команду от поражения. Более того, на 73-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти за фол Сидорчука на Степанюке в штрафной площади. Оливье Тилль с 11 метров уверенно пробил в левый нижний угол.
Единственное, на что хватило хозяев, так это мяч престижа Витиньо за две минуты до свистка.
Благодаря этой победе "Ворскла" с 28 очками закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. "Динамо" продолжает лидировать с 35 баллами, но "Шахтер", в случае победы над "Колосом", догонит киевлян.
После этого поражения оборвалась 30-матчевая серия "Динамо" без проигрышей в УПЛ. Последний раз команда Мирчи Луческу проигрывала на внутренней арене в прошлом ноябре — "Шахтеру" со счетом 0:3.
Как ранее сообщал "Телеграф", "Динамо" уступило "Барселоне" в Лиге чемпионов в Киеве.
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