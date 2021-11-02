Укр

"Динамо" дало бой "Барселоне" в Киеве, но этого оказалось мало: видеообзор матча

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
35
"Динамо" - "Барселона" Новость обновлена 03 ноября 2021, 00:39
"Динамо" - "Барселона"

Киевляне сыграли совсем по другому с каталонцами во втором матче.

Во вторник, 2 ноября, киевское "Динамо", которое на днях обыграло "Мариуполь" в 13-м туре УПЛ, принимало "Барселону" в рамках матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

В первом тайме "Бело-синие" отлично смотрелись только с 20-й по 30-ю минуты. В это отрезок времени киевляне могли забить сразу три гола, но Николаю Шапаренко и Карлосу Де Пене не хватило точности, а в воротах "Блаугранас" надежно действовал тер Штеген. "Сине-гранатовые", в свою очередь, контролировали мяч, но до ударов в створ дело не дошло.

Во втором тайме "динамовцы" полностью перешли на контратаки, а вот каталонцы продолжали давление. В итоге в середине тайма Ансу Фати после прострела с правого фланга вколотил мяч в ворота хозяев. К слову, Фати перед взятием ворот симулировал пенальти, но рефери Овидиу Хацеган с помощью VAR разобрался в ситуации.

Полный видеообзор встречи:

Этот результат оставил украинский клуб на последнем месте в турнирной таблице, испанцы вышли на второе место. В следующем туре "Динамо" сыграет дома против "Баварии", а "Барселона" проведет домашний поединок против "Бенфики". Эти игры пройдут 23 ноября.

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

"Телеграф" напоминает, что в третьем туре ЛЧ киевляне уступили каталонцам со счетом 1:0

Ранее "Телеграф" сообщал, что команда "Динамо" U-19 разгромила "Барселону" U-19 (4:1) в Юношеской лиге УЕФА и досрочно вышла в плей-офф.

Напомним, травмированный форвард "Динамо" Артем Беседин угодил в скандал, поделившись своим мнением о ЛГБТ в интервью.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Барселона #Лига Чемпионов
Антон Поляков
Киев
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Евгений Дубровский
Цена за правду: известного врача-инфекциониста уволили из больницы в Киеве
Дата публикации
Категория
Владимир Галантерник
"Серого кардинала Одессы" объявили в розыск
Дата публикации
Категория
До середины ноября снега ждать не стоит
Когда в Украине выпадет первый снег: прогноз синоптика
Дата публикации
Категория
Тарас Цымбалюк в сериале "Крепостная"
Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк: я могу сыграть и "голубого", но в чем-то достойном