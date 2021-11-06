Сенсація в УПЛ: київське "Динамо" програло вперше за рік

"Ворскла" вивозить із Києва перемогу.

"Ворскла" у матчі 14-го туру УПЛ на виїзді обіграла київське "Динамо" — 2:1.

Полтавці вийшли вперед на 33-й хвилині. Забарний порушив правила на лівому фланзі оборони, пішла подача зі штрафного, і Рангель, перестрибнувши того-таки Забарного, підсік м’яч під дальню штангу.

Після перерви у киян на поле вийшов "джокер" в особі Гармаша, але він не зміг врятувати команду від поразки. Більше того, на 73-й хвилині арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті за фол Сидорчука на Степанюку у штрафному майданчику. Олів’є Тілль із 11 метрів впевнено пробив у лівий нижній кут.

Єдине, на що вистачило господарів, то це м’яч престижу Вітіньо за дві хвилини до свистка.

Завдяки цій перемозі "Ворскла" із 28 очками закріпилася на третьому місці у турнірній таблиці. "Динамо" продовжує лідирувати з 35 балами, але "Шахтар" у разі перемоги над "Колосом" наздожене киян.

Після цієї поразки обірвалася 30-матчева серія "Динамо" без програшів в УПЛ. Востаннє команда Мірчі Луческу програвала на внутрішній арені минулого листопада — "Шахтарю" з рахунком 0:3.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Динамо" поступилося "Барселоні" у Лізі чемпіонів у Києві.