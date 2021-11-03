Укр

Усик получил в челюсть на матче "Динамо" - "Барселона" (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик и вице-президент "Барселоны"Рафаэль Юсте Новость обновлена 03 ноября 2021, 14:07
Александр Усик и вице-президент "Барселоны"Рафаэль Юсте

Украинский чемпион сходил на футбол.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик посетил матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Динамо" — "Барселона" (0:1), который состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает промоутерская компания K2 на своей страничке в Facebook.

Новоиспеченный чемпион мира пришел поболеть за свой любимый клуб. Также на НСК "Олимпийский" присутствовали и представители каталонцев — президент клуба Жоан Лапорта и вице-президент Рафаэль Юсте. Последний на совместном снимке с боксером позволил себе проверить на прочность челюсть нашего чемпиона. Усик охотно предоставил право "удара" функционеру. Кроме того, на футбол с Александром пришел его промоутер Александр Красюк, а также легендарный украинский боксер, мэр Киева Виталий Кличко.

К сожалению, "Динамо" не сумело взять очки, что ставит под угрозу продолжение еврокубковой кампании киевлян. Главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу уже высказался об этом поражении, а нападающий "Барселоны" Ансу Фати унизил оборону киевлян в послематчевом комментарии.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей ЛЧ за 2 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.

Теги:
#Бокс #ФК Динамо (Киев) #ФК Барселона #Лига Чемпионов #Александр Усик
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