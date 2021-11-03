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Усик отримав у щелепу на матчі "Динамо" — "Барселона" (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик та віце-президент "Барселони" Рафаель Юсте Новина оновлена 03 листопада 2021, 14:07
Олександр Усик та віце-президент "Барселони" Рафаель Юсте

Український чемпіон сходив на футбол.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO Олександр Усик відвідав матч 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Динамо" — "Барселона" (0:1), який відбувся у Києві на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє промоутерська компанія K2 на своїй сторінці у Facebook.

Новоспечений чемпіон світу прийшов повболівати за свій улюблений клуб. Також на НСК "Олімпійський" були присутні й представники каталонців — президент клубу Жоан Лапорта та віце-президент Рафаель Юсте. Останній на спільному знімку з боксером дозволив собі перевірити на міцність щелепу нашого чемпіона. Усик охоче надав право "удару" функціонеру. Крім того, на футбол з Олександром прийшов його промоутер Олександр Красюк, а також легендарний український боксер, мер Києва Віталій Кличко.

На жаль, "Динамо" не зуміло взяти очки, що ставить під загрозу продовження єврокубкової кампанії киян. Головний тренер "Біло-синіх" Мірча Луческу вже висловився про цю поразку, а нападник "Барселони" Ансу Фаті принизив оборону киян у післяматчевому коментарі.

З усіма результатами та відеооглядами матчів ЛЧ за 2 листопада можна ознайомитись у нас на сайті.

Теги:
#Бокс #ФК Динамо (Київ) #ФК Барселона #Ліга чемпіонів #Олександр Усик
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