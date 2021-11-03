Чудовий порятунок "Ман Юнайтед" та ганьба "Зеніту": результати матчів Ліги чемпіонів 2 листопада (відео)

Перший ігровий день 4-го туру ЛЧ порадував шанувальників футболу.

У вівторок, 2 листопада, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 було зіграно перші матчі 4-го туру, зокрема, "Динамо" у Києві мінімально програло "Барселоні" (0:1), що значно погіршило ситуацію киян у групі.

Крім того, варто відзначити чудовий порятунок "Манчестер Юнайтед" у домашній грі проти "Аталанти" Руслана Маліновського (2:2). КріРо в цій грі оформив дубль, на рахунку португальця 139 голів у ЛЧ (рекорд). Також "Бенфіка" Романа Яремчука потрапила під каток "Баварії", пропустивши від мюнхенців 5 м’ячів, а "Зеніт" Ярослава Ракицького крупно поступився "Ювентусу".

Результати матчів Ліги чемпіонів 2 листопада:

"Вольфсбург" — "Зальцбург" 2:1

"Мальме" — "Челсі" 0:1

"Аталанта" — "Манчестер Юнайтед" 2:2

"Баварія" — "Бенфіка" 5:2

"Вільярреал" — "Янг Бойз" 2:0

"Динамо" Київ — "Барселона" 0:1

"Севілья" — "Лілль" 1:2

"Ювентус" — "Зеніт" 4:2

Усі відеоогляди матчів будуть додані тут найближчим часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що форвард "Динамо" Артем Бєсєдін потрапив у скандал через висловлювання в інтерв’ю.