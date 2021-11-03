Чудесное спасение "Ман Юнайтед" и позор "Зенита": результаты матчей Лиги чемпионов 2 ноября (видео)
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Первый игровой день 4-го тура ЛЧ порадовал любителей футбола.
Во вторник, 2 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны первые матчи 4-го тура, в частности, "Динамо" в Киеве минимально проиграло "Барселоне" (0:1), что значительно ухудшило ситуацию киевлян в группе.
Кроме того, стоит отметить чудесное спасение "Манчестер Юнайтед" в домашней игре против "Аталанты" Руслана Малиновского (2:2). КриРо в этой игре оформил дубль, на счету португальца 139 голов в ЛЧ (рекорд). Также "Бенфика" Романа Яремчука попала под каток "Баварии", пропустив от мюнхенцев 5 мячей, а "Зенит" Ярослава Ракицкого крупно уступил "Ювентусу".
Результаты матчей Лиги чемпионов 2 ноября:
"Вольфсбург" — "Зальцбург" 2:1
"Мальме" — "Челси" 0:1
"Аталанта" — "Манчестер Юнайтед" 2:2
"Бавария" — "Бенфика" 5:2
"Вильярреал" — "Янг Бойз" 2:0
"Динамо" Киев — "Барселона" 0:1
"Севилья" — "Лилль" 1:2
"Ювентус" — "Зенит" 4:2
Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард "Динамо" Артем Беседин угодил в скандал из-за высказываний в интервью.
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