Чудесное спасение "Ман Юнайтед" и позор "Зенита": результаты матчей Лиги чемпионов 2 ноября (видео)

Первый игровой день 4-го тура ЛЧ порадовал любителей футбола.

Во вторник, 2 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны первые матчи 4-го тура, в частности, "Динамо" в Киеве минимально проиграло "Барселоне" (0:1), что значительно ухудшило ситуацию киевлян в группе.

Кроме того, стоит отметить чудесное спасение "Манчестер Юнайтед" в домашней игре против "Аталанты" Руслана Малиновского (2:2). КриРо в этой игре оформил дубль, на счету португальца 139 голов в ЛЧ (рекорд). Также "Бенфика" Романа Яремчука попала под каток "Баварии", пропустив от мюнхенцев 5 мячей, а "Зенит" Ярослава Ракицкого крупно уступил "Ювентусу".

Результаты матчей Лиги чемпионов 2 ноября:

"Вольфсбург" — "Зальцбург" 2:1

"Мальме" — "Челси" 0:1

"Аталанта" — "Манчестер Юнайтед" 2:2

"Бавария" — "Бенфика" 5:2

"Вильярреал" — "Янг Бойз" 2:0

"Динамо" Киев — "Барселона" 0:1

"Севилья" — "Лилль" 1:2

"Ювентус" — "Зенит" 4:2

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард "Динамо" Артем Беседин угодил в скандал из-за высказываний в интервью.