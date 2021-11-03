Зірка "Барселони" принизила захисників "Динамо"

Футболіст не знає жодного гравця у таборі киян.

Лівий атакувальний півзахисник "Барселони" Ансу Фаті, який забив переможний гол у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Динамо" (0:1), розповів, що не знає імені жодного гравця оборони "Біло-синіх".

Фаті дав короткий коментар про гру у флеш-інтерв’ю на megogo.

19-річний іспанець не зумів виділити у складі "Динамо" жодного гравця в оборонній лінії, адже він не знає їх. Річ у тому, що під час підготовки до киян атакувальні гравці каталонців отримали установку на гру лише для позиційних дій і навіть не розбирали, як грати проти українських оборонців індивідуально. Тому Фаті не знає імен жодного гравця "Динамо", хоча "Барселона" грає з чемпіонами України в Лізі чемпіонів другий рік поспіль.

"Мені буде складно зараз назвати конкретні імена захисників "Динамо", ми дивимося насамперед на позиції", — заявив Фаті, який присвятив свій гол Серхіо Агуеро, у якого перед матчем з "Динамо" виникли проблеми із серцем.

А ось так Фаті принизив усю оборону киян під час матчу, забивши фантастичний гол.

Додамо, що кияни після домашньої поразки від "Барси" значно погіршили своє становище у Лізі чемпіонів. Ба більше, "Біло-сині" втратили через травму основного футболіста.