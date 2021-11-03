Звезда "Барселоны" унизил защитников "Динамо"

Футболист не знает ни единого игрока в стане киевлян.

Левый атакующий полузащитник "Барселоны" Ансу Фати, который забил победный гол в матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Динамо" (0:1), рассказал, что не знает имени ни единого игрока обороны "Бело-синих".

Фати дал короткий комментарий по игре во флеш-интервью на megogo.

19-летний испанец не сумел выделить в составе "Динамо" ни единого игрока в оборонной линии, ведь он не знает их. Дело в том, что при подготовке к киевлянам атакующие игроки каталонцев получили установку на игру только для позиционных действий и даже не разбирали, как играть против украинских оборонцев. Поэтому Фати не знает по имени ни единого игрока "Динамо", хотя "Барселона" играет с чемпионами Украины в Лиге чемпионов второй год подряд.

"Мне будет сложно сейчас назвать конкретные имена защитников "Динамо", мы смотрим прежде всего на позиции", — заявил Фати, посвятивший свой гол Серхио Агуэро, у которого перед матчем с "Динамо" возникли проблемы с сердцем.

А вот так Фати унизил всю оборону киевлян во время матча, забив фантастический гол.

Добавим, что киевляне после домашнего поражения от "Барсы" значительно ухудшили свое положение в Лиге чемпионов. Более того, "Бело-синие" потеряли из-за травмы основного футболиста.