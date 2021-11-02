Укр

Лидер "Барселоны" пропустит три месяца из-за проблем со здоровьем

Автор
Владимир Лавский
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Автор
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Серхио Агуэро пока полноценно не заиграл в сине-гранатовой футболке Новость обновлена 02 ноября 2021, 07:36
Серхио Агуэро пока полноценно не заиграл в сине-гранатовой футболке

Во время обследования врачи выявили у Серхио Агуэро проблемы с сердцем.

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро в понедельник прошел медицинское обследование в одной из клиник столицы Каталонии, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам медосмотра у аргентинского футбола выявлены проблемы с сердцем. По данным источника, 33-летний форвард ближайшие три месяца проведет под присмотром врачей.

Во время матча 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса", который завершился вничью 1:1, Агуэро упал на газон и попросил замену, после чего был доставлен в больницу.

Аргентинец на правах свободного агента пополнил "Барселону" в летнее трансферное окно и во время тренировочных сборов получил травму. Всего в нынешнем сезоне Агуэро провел пять матчей во всех турнирах и отличился забитым мячом.

Во вторник каталонский клуб проведет встречу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо". "Барселона" опубликовала заявку на игру с киевлянами. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть игру в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на этот поединок.

После трех туров у каталонцев три набранных очка, у "Динамо" — одно.

Теги:
#ФК Барселона #Лига Чемпионов #Серхио Агуэро #ФК Динамо (Киев)
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