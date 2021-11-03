Укр

Может ли "Динамо" остаться весной в еврокубках: все расклады для киевлян

Автор
Владимир Лавский
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"Барселоне" удалось дважды обыграть "Динамо" в нынешнем сезоне Новость обновлена 03 ноября 2021, 08:24
"Барселоне" удалось дважды обыграть "Динамо" в нынешнем сезоне

В двух оставшихся матчам "Динамо" обязательно нужно обыграть "Бенфику" и брать очки с "Баварией".

Поражение от "Барселоны" во вторник (0:1) поставило большой знак вопроса над перспективами киевлян пробиться в еврокубковую весну.

Турнирная таблица группы "Динамо" перед последними двумя турами
Турнирная таблица группы "Динамо" перед последними двумя турами

При любых раскладах "Динамо" в последнем туре нужно будет побеждать в Португалии в игре с "Бенфикой" и при этом рассчитывать на осечки португальцев.

Если киевляне в оставшихся двух встречах наберут меньше трех очков, то гарантировано прекратят для себя еврокубковый поход.

Для украинского клуба выгодно, чтобы в следующем туре "Барселона" обыграла "Бенфику", и именно каталонский клуб занимал второе место в группе. Тогда судьба места в Лиге Европы решится в очной встрече с португальцами в последнем туре, и "Динамо" устроит победа с любым счетом. Любой другой результат вынудит команду Мирчи Луческу набирать очки во встрече с "Баварией", и если этого не случится, то турнирная интрига умрет еще за тур до конца группового турнира.

Идеальный (фантастический) вариант для бело-синих, при котором украинский клуб сможет занять второе место:

  • победа "Динамо" в двух оставшихся матчах;
  • победа "Бенфики" над "Барселоной";
  • победа "Баварии" над "Барселоной".

Реальный вариант, при котором киевляне становятся третьими:

"Динамо" проигрывает/играет вничью с "Баварией" и обыгрывает "Бенфику";

"Барселона" побеждает "Бенфику".

При таких раскладах встреча "Баварии" и "Барселоны" для украинского клуба не будет иметь турнирного значения.

Худший расклад, при котором "Динамо" останется на последнем месте:

"Динамо" проигрывает/играет вничью с "Баварией";

"Бенфика" набирает очки с "Барселоной" и не проигрывает дома "Динамо".

Как мы видим, при любых раскладах украинскому клубу придется обыгрывать "Бенфику", однако не исключен вариант, что до последнего тура все в данной группе может уже решиться.

Как ранее сообщал "Телеграф", Мирча Луческу назвал причины поражения украинского клуба в игре против "Барселоны".

Теги:
#Лига Европы #Лига Чемпионов #ФК Динамо (Киев)
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