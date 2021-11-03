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Чи може "Динамо" залишитися навесні у єврокубках: усі розклади для киян

Автор
Володимир Лавський
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"Барселоні" вдалося двічі обіграти "Динамо" цього сезону Новина оновлена 03 листопада 2021, 08:24
"Барселоні" вдалося двічі обіграти "Динамо" цього сезону

У двох матчах, що залишилися, "Динамо" обов’язково потрібно обіграти "Бенфіку" і брати очки з "Баварією".

Поразка від "Барселони" у вівторок (0:1) поставила значний знак питання над перспективами киян пробитися у єврокубкову весну.

Турнірна таблиця групи "Динамо" перед останніми двома турами
Турнірна таблиця групи "Динамо" перед останніми двома турами

За будь-яких розкладів "Динамо" в останньому турі потрібно буде перемагати в Португалії у грі з "Бенфікою" і при цьому розраховувати на осічки португальців.

Якщо кияни в двох зустрічах, що залишилися, наберуть менше трьох очок, то гарантовано припинять для себе єврокубковий похід.

Для українського клубу вигідно, щоб у наступному турі "Барселона" обіграла "Бенфіку", і саме каталонський клуб посідав друге місце у групі. Тоді доля місця в Лізі Європи вирішиться у очній зустрічі з португальцями в останньому турі, і "Динамо" влаштує перемогу з будь-яким рахунком. Будь-який інший результат змусить команду Мірчі Луческу набирати очки у зустрічі з "Баварією", і якщо цього не станеться, то турнірна інтрига помре ще за тур до кінця групового турніру.

Ідеальний (фантастичний) варіант для біло-синіх, при якому український клуб зможе посісти друге місце:

  • перемога "Динамо" у двох матчах, що залишилися;
  • перемога "Бенфіки" над "Барселоною";
  • перемога "Баварії" над "Барселоною"

Реальний варіант, за якого кияни стають третіми:

"Динамо" програє/грає внічию з "Баварією" та обіграє "Бенфіку";

"Барселона" перемагає "Бенфіку"

За таких розкладів зустріч "Баварії" та "Барселони" для українського клубу не матиме турнірного значення.

Найгірший розклад, за якого "Динамо" залишиться на останньому місці:

"Динамо" програє/грає внічию з "Баварією";

"Бенфіка" набирає очки з "Барселоною" та не програє вдома "Динамо".

Як ми бачимо, за будь-яких розкладів українському клубу доведеться обігравати "Бенфіку", проте не виключений варіант, що до останнього туру все в цій групі може вже вирішитися.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Мірча Луческу назвав причини поразки українського клубу у грі проти "Барселони".

Теги:
#Ліга Європи #Ліга чемпіонів #ФК Динамо (Київ)
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