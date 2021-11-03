Чи може "Динамо" залишитися навесні у єврокубках: усі розклади для киян
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У двох матчах, що залишилися, "Динамо" обов’язково потрібно обіграти "Бенфіку" і брати очки з "Баварією".
Поразка від "Барселони" у вівторок (0:1) поставила значний знак питання над перспективами киян пробитися у єврокубкову весну.
За будь-яких розкладів "Динамо" в останньому турі потрібно буде перемагати в Португалії у грі з "Бенфікою" і при цьому розраховувати на осічки португальців.
Якщо кияни в двох зустрічах, що залишилися, наберуть менше трьох очок, то гарантовано припинять для себе єврокубковий похід.
Для українського клубу вигідно, щоб у наступному турі "Барселона" обіграла "Бенфіку", і саме каталонський клуб посідав друге місце у групі. Тоді доля місця в Лізі Європи вирішиться у очній зустрічі з португальцями в останньому турі, і "Динамо" влаштує перемогу з будь-яким рахунком. Будь-який інший результат змусить команду Мірчі Луческу набирати очки у зустрічі з "Баварією", і якщо цього не станеться, то турнірна інтрига помре ще за тур до кінця групового турніру.
Ідеальний (фантастичний) варіант для біло-синіх, при якому український клуб зможе посісти друге місце:
- перемога "Динамо" у двох матчах, що залишилися;
- перемога "Бенфіки" над "Барселоною";
- перемога "Баварії" над "Барселоною"
Реальний варіант, за якого кияни стають третіми:
"Динамо" програє/грає внічию з "Баварією" та обіграє "Бенфіку";
"Барселона" перемагає "Бенфіку"
За таких розкладів зустріч "Баварії" та "Барселони" для українського клубу не матиме турнірного значення.
Найгірший розклад, за якого "Динамо" залишиться на останньому місці:
"Динамо" програє/грає внічию з "Баварією";
"Бенфіка" набирає очки з "Барселоною" та не програє вдома "Динамо".
Як ми бачимо, за будь-яких розкладів українському клубу доведеться обігравати "Бенфіку", проте не виключений варіант, що до останнього туру все в цій групі може вже вирішитися.
Як раніше повідомляв "Телеграф", Мірча Луческу назвав причини поразки українського клубу у грі проти "Барселони".
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