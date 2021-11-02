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Лідер "Барселони" пропустить три місяці через проблеми зі здоров’ям

Автор
Володимир Лавський
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Серхіо Агуеро поки що повноцінно не заграв за синьо-гранатових Новина оновлена 02 листопада 2021, 07:36
Серхіо Агуеро поки що повноцінно не заграв за синьо-гранатових

Під час обстеження лікарі виявили у Серхіо Агуеро проблеми із серцем.

Нападник "Барселони" Серхіо Агуеро у понеділок пройшов медичне обстеження в одній із клінік столиці Каталонії, повідомляє офіційний сайт клубу.

За підсумками медогляду у аргентинського футболу виявлено проблеми із серцем. За даними джерела, 33-річний форвард найближчі три місяці проведе під наглядом лікарів.

Під час матчу 12 туру чемпіонату Іспанії проти "Алавеса", який завершився внічию 1:1, Агуеро впав на газон і попросив заміну, після чого був доставлений до лікарні.

Аргентинець на правах вільного агента поповнив "Барселону" у літнє трансферне вікно і під час тренувальних зборів зазнав травми. Загалом цього сезону Агуеро провів п’ять матчів у всіх турнірах і відзначився забитим м’ячем.

У вівторок каталонський клуб проведе зустріч 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". "Барселона" опублікувала заявку на гру із киянами. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли подивитися гру в Україні, а також розповідав про прогноз букмекерів на цей поєдинок.

Після трьох турів у каталонців три набрані очки, у "Динамо" одне.

Теги:
#ФК Барселона #Ліга чемпіонів #Серхіо Агуеро #ФК Динамо (Київ)
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