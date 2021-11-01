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"Барселона" назвала склад на "Динамо"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ансу Фаті Новина оновлена 01 листопада 2021, 15:02
Ансу Фаті

Каталонці у бойовому складі прилетять до Києва.

Іспанська "Барселона" напередодні матчу з "Динамо", яке днями обіграло "Маріуполь" (2:3) у 13-му турі чемпіонату України, опублікувала заявку на гру 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Біло-синіх".

Список футболістів пресслужба "Синьо-гранатових" розмістила на офіційній сторінці клубу у Twitter.

За інформацією джерела, в заявку каталонців повернулися Усман Дембеле, Ансу Фаті та Френкі Де Йонг, які пропускали гру проти "Алавеса" (1:1). Крім того, у списку гравців відсутній герой матчу з "Динамо" на "Камп Ноу" (1:0) Жерар Піке, а також низка атакуючих виконавців: Серхіо Агуеро, Педрі та Мартін Брайтвейт.

Повна заявка "Барселони" на матч із "Динамо":

Заявка Барселони на матч із Динамо
Заявка Барселони на матч із Динамо

Нагадаємо, "Динамо" зіграє з "Барселоною" у Києві на НСК "Олімпійський". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли подивитися гру в Україні, а також розповідав про прогноз букмекерів на цей поєдинок.

Зазначимо, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу був дуже злий на своїх гравців після останньої перемоги над "Маріуполем".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Барселона #Ліга чемпіонів
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