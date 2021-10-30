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Луческу дав прочухана футболістам "Динамо" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мірча Луческу Новина оновлена 30 жовтня 2021, 17:36
Мірча Луческу

Тренеру не подобається ставлення футболістів до справи.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розкритикував своїх футболістів після перемоги над "Маріуполем" (2:3) у матчі 13-го туру чемпіонату України сезону 2021/22.

Критика прозвучала під час флеш-інтерв’ю наставника "Біло-синіх" на телеканалі "Футбол 1/2/3".

Луческу розповів, що залишився злий після гри, адже його підопічні повели себе як любителі, а не професіонали. Містер зазначив, що "динамівці" розслабилися і зосередилися не на результаті, а на бажанні відзначитись голом. У результаті егоїзм гравців мало не зіграв з командою злий жарт.

"Було багато егоїзму з боку моїх гравців на полі. Це те, що мені не сподобалося у цих двох матчах. Ми розберемося з цим", — заявив Луческу.

Також від Містера дісталося і гравцям, які вийшли на заміну, які, на його думку, дуже розслаблено грали.

Додамо, що 27 жовтня "Динамо" вибило "Маріуполь" (1:2) із розіграшу Кубка України.

Вже 2 листопада київський клуб зіграє з "Барселоною" в рамках матчу Ліги чемпіонів. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру в Україні.

Теги:
#Футбол #Мірча Луческу #УПЛ #ФК Динамо (Київ) #ФК Маріуполь
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