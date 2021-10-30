Укр

Луческу дал нагоняй футболистам "Динамо" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Мирча Луческу Новость обновлена 30 октября 2021, 17:36
Мирча Луческу

Тренеру не нравится отношение футболистов к делу.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал своих футболистов после победы над "Мариуполем" (2:3) в матче 13-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22.

Критика прозвучала во время флеш-интервью наставника "Бело-синих" на телеканале "Футбол 1/2/3". 

Луческу рассказал, что остался зол после игры, ведь его подопечные повели себя как любители, а не профессионалы. Мистер отметил, что "динамовцы" расслабились и сосредоточились не на результате, а на желании отметиться голом. В итоге эгоизм игроков едва не сыграл с командой злую шутку.

"Было много эгоизма со стороны моих игроков на поле. Это то, что мне не понравилось в этих двух матчах. Мы разберемся с этим", — заявил Луческу.

Также от Мистера досталось и игрокам, вышедшим на замену, которые, по его мнению, играли слишком расслабленно. 

Добавим, что 27 октября "Динамо" выбило "Мариуполь" (1:2) из розыгрыша Кубка Украины.

Уже 2 ноября киевского клубу предстоит сразиться с "Барселоной" в рамках матча Лиги чемпионов. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в Украине.

Теги:
#Футбол #Мирча Луческу #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #ФК Мариуполь
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