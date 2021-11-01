"Барселона" назвала состав на "Динамо"

Каталонцы в боевом составе прилетят в Киев.

Испанская "Барселона" накануне матча с "Динамо", которое на днях обыграло "Мариуполь" (2:3) в 13-м туре чемпионата Украины, опубликовала заявку на игру 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Бело-синих".

Список футболистов пресс-служба "Сине-гранатовых" разместила на официальной страничке клуба в Twitter.

По информации источника, в заявку каталонцев вернулись Усман Дембеле, Ансу Фати и Френки Де Йонг, которые пропускали игру против "Алавеса" (1:1). Кроме того, в списке игроков отсутствует герой матча с "Динамо" на "Камп Ноу" (1:0) Жерар Пике, а также ряд атакующих исполнителей: Серхио Агуэро, Педри и Мартин Брайтвейт.

Полная заявка "Барселоны" на матч с "Динамо":

Заявка Барселоны на матч с Динамо

Напомним, "Динамо" сыграет с "Барселоной" в Киеве на НСК "Олимпийский". Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть игру в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на этот поединок.

Отметим, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был очень зол на своих игроков после последней победы над "Мариуполем".