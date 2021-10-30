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"Динамо" - "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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ФК "Динамо" (Киев) Новость обновлена 30 октября 2021, 13:16
ФК "Динамо" (Киев)

“Бело-синим" предстоит важнейшая игра.

Во вторник, 2 ноября, киевское "Динамо", которое на днях пробилось в четвертьфинал Кубка Украины, предстоит провести игру 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Барселоны". В прямом эфире в Украине поединок покажет платформа megogo. 

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Динамо" — "Барселона" состоится на НСК "Олимпийский", начало — в 22:00 по киевскому времени. 

Чемпион Украины подходит к игре в качестве аутсайдера группы Е, у "Барселоны" дела также обстоят не лучшим образом. "Сине-гранатовые" рискуют остаться без Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании каталонцы после двух поражений подряд были отброшены на девятое место. Кроме того, боссы "Барселоны" уволили главного тренера Рональда Кумана. К игре с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Серхи Бархуан, который ранее руководил "Барселоной" B.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" обыграл "Барселону" (1:2) в первом Эль-Класико сезона. Отметим, в 3-м туре Лиги чемпионов "Барселона" переиграла "Динамо", забив один гол.

Теги:
#Футбол #ФК Барселона #Лига Чемпионов #ФК Динамо (Киев)
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