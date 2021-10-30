"Динамо" - "Барселона": прямая трансляция матча

"Динамо" будет непросто взять очки в Киеве.

Во вторник, 2 ноября, киевское "Динамо", которое на днях обыграло "Мариуполь" (1:2) в Кубке Украины, в рамках матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 принимает "Барселону". "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, которая состоится в столице Украины на НСК "Олимпийский", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча "Динамо" — "Барселона"

В третьем туре ЛЧ команды встретились между собой на "Камп Ноу" и тогда "Бело-синие", хоть и проиграли минимально (1:0), но смотрелись весьма блекло. Спустя 2 недели ситуация в стане "Сине-гранатовых" сильно изменилась. "Барселона" проиграла и "Реалу" (1:2), и "Райо Вальекано" (1:0), что привело к отставке Рональда Кумана с поста главного тренера каталонцев. В итоге команду к киевлянам готовит тренер "Барселоны" B Серхи Бархуан.

"Динамо", в свою очередь, добыло 2 победы подряд в чемпионате Украины: над "Днепром-1" (2:0) и "Мариуполем" (2:3).

Турнирное положение обязывает киевлян побеждать. В случае поражения "Динамо" рискует остаться без еврокубков, "Барселона" также обязана выигрывать, иначе значительно усложнит себе задачу выхода в плей-офф ЛЧ.

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Динамо" — "Барселона" по ТВ, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.