Проблемы "Барселоны" не помогут "Динамо": прогноз на матч Лиги чемпионов в Киеве

Столичной команде пророчат очередное поражение.

Киевское "Динамо", которое 30 октября обыграло "Мариуполь" (2:3) в 13-м туре чемпионата Украины, по мнению букмекеров, является аутсайдером встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Барселоны".

Об этом сообщает букмекерская компания "Пари-Матч".

По мнению специалистов, каталонцы — безоговорочные фавориты поединка, на успех "Блаугранас" можно сделать ставку с коэффициентом 1,53. В то же время триумф хозяев и ничья маловероятны — 5,80 и 4,40. Аналитики считают, что встреча в Киеве, вероятно, завершится со счетом 0:1 или 0:2 в пользу именитых гостей (коэффициенты 8,00 и 7,90 соответственно).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Барселона" (данные за 30 октября):

Пари-Матч: (победа "Динамо" 5,80 — ничья 4,40 — победа "Барселоны" 1,53)

Отметим, в первом круге ЛЧ "Барселона" в столице Каталонии минимально одолела "Динамо" (1:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что руководство "Барселоны" уволило Рональда Кумана с поста главного тренера из-за двух поражений подряд в чемпионате Испании. Теперь команду к игре с "Динамо" готовит тренер "Барселоны" B Серхи Бархуан. К слову, матч киевлян с каталонцами будет показан в прямом эфире в Украине.