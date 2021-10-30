Проблеми "Барселони" не допоможуть "Динамо": прогноз на матч Ліги чемпіонів у Києві

Столичній команді пророкують чергову поразку.

Київське "Динамо", яке 30 жовтня обіграло "Маріуполь" (2:3) у 13-му турі чемпіонату України, на думку букмекерів, є аутсайдером зустрічі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Барселони".

Про це повідомляє букмекерська компанія "Парі-Матч".

На думку фахівців, каталонці — беззаперечні фаворити поєдинку, на успіх "Блаугранас" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,53. Водночас тріумф господарів та нічия малоймовірні – 5,80 та 4,40. Аналітики вважають, що зустріч у Києві, ймовірно, завершиться з рахунком 0:1 або 0:2 на користь іменитих гостей (коефіцієнти 8,00 та 7,90 відповідно).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Барселона" (дані за 30 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 5,80 — нічия 4,40 — перемога "Барселони" 1,53)

Зазначимо, у першому колі ЛЧ "Барселона" у столиці Каталонії мінімально здолала "Динамо" (1:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що керівництво "Барселони" звільнило Рональда Кумана з посади головного тренера через дві поразки поспіль у чемпіонаті Іспанії. Тепер команду до гри з "Динамо" готує тренер "Барселони" B Серхі Бархуан. До речі, матч киян із каталонцями буде показаний у прямому ефірі в Україні.