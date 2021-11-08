"Треба жорстко покарати": названо гравця "Динамо", який потрапив у расистський скандал (відео)

14-й тур запам’ятався для "Динамо" не лише поразкою.

Домашній матч "Динамо" з "Ворсклою" (1:2) подарував не лише головну сенсацію туру в чемпіонаті України, а й безліч скандалів. Бразильський нападник "Ворскли" Лукас Ранжел звинуватив півзахисника киян Миколу Шапаренка у расизмі.

Про це футболіст полтавського клубу розповів у шоу "Великий футбол".

Ранжел зазначив, що расистські вигуки були з трибун киян, а потім його на расовому ґрунті образив Микола Шапаренко. У той же час вінгер "Динамо" Карлос Де Пена одразу підтримав полтавського форварда.

"Після забитого м’яча я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного з гравців Динамо – це був номер 14 (Карлос Де Пена). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець Динамо – номер 10 (Микола Шапаренко), сказав мені образливе слово "чорний" російською", — заявив Ранжел.

Додамо, що Шапаренко зазнав критики з боку колишнього футболіста збірної України Євгена Левченка, який закликав покарати гравця, якщо той справді винен.

"Я дуже люблю Шапаренка як гравця, але якщо він дозволяє собі расистські висловлювання щодо інших гравців, то це треба жорстко карати і припиняти", — написав Левченко у twitter.

Зазначимо, расистські вигуки фанатів "Динамо" на адресу Ранжела потрапили в кадр, а рефері Юрій Іванов чув їх.

Раніше "Телеграф" повідомляв про суддівський скандал у матчі "Динамо" — "Ворскла".