Укр

"Надо жестко покарать": назван игрок "Динамо", угодивший в расистский скандал (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Николай Шапаренко Новость обновлена 08 ноября 2021, 10:56
Николай Шапаренко

14-й тур запомнился для "Динамо" не только поражением.

Домашний матч "Динамо" с "Ворсклой" (1:2) подарил не только главную сенсацию тура в чемпионате Украины, но и массу скандалов. Бразильский нападающий "Ворсклы" Лукас Ранжел обвинил полузащитника киевлян Николая Шапаренко в расизме. 

Об этом футболист полтавского клуба рассказал в шоу "Великий футбол".

Ранжел отметил, что расистские выкрики были с трибун киевлян, а затем его на расовой почве оскорбил Николай Шапаренко. В то же время вингер "Динамо" Карлос Де Пена сразу же поддержал полтавского форварда.

"После забитого мяча я услышал расистские выкрикивания с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков Динамо – это был номер 14 (Карлос Де Пена). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок Динамо – номер 10 (Николай Шапаренко), сказал мне обидное слово "черный" на русском", – заявил Ранжел.

Добавим, что Шапаренко подвергся критики со стороны бывшего футболиста сборной Украины Евгения Левченко, который призвал наказать игрока, если тот действительно виноват.

"Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать", — написал Левченко в twitter.

Отметим, расистские выкрики фанатов "Динамо" в адрес Ранжела попали в кадр, а рефери Юрий Иванов слышал их.

Ранее "Телеграф" сообщал о судейском скандале в матче "Динамо" — "Ворскла".

Теги:
#Футбол #Расизм #ФК Динамо (Киев) #ФК Ворскла #УПЛ #Николай Шапаренко
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