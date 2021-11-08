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"Забили чистый гол": очередной судейский скандал в чемпионате Украины (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Юрий Вирт прокомментировал скандальный эпизод Новость обновлена 08 ноября 2021, 11:32
Юрий Вирт прокомментировал скандальный эпизод

Судьи стали часто ошибаться.

После странной судейской ошибки на матче "Динамо" — "Ворскла" (1:2) в еще одном поединке 14-го тура чемпионата Украины "Заря" — "Верес" (3:0) рефери, похоже, допустил классическую ошибку с определением офсайда. Об этом рассказал главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в послематчевом интервью.

Слова специалиста доступны на официальном сайте ровенского клуба.

Наставник "Вереса" отметил, что судьи не засчитали чистый гол его команды в конце первого тайма, что в значительной мере повлияло на исход встречи. Добавим, что "Заря" все три свои гола забила во второй половине игры.

"Это была хорошая боевая игра. Мы всерьез настраивались на этот матч. И первый тайм нам удался. Надежно отыграли в обороне, хорошо выходили в контратаки. Забили чистый гол, который судья не засчитал. Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счете – игра сложилась бы по-другому", — считает Вирт.

Видео скандально эпизода доступно в сети:

Добавим, что на игре работала бригада рефери во главе с Анатолием Абдулой. Бригада VAR отсутствовала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что расистский скандал в матче "Динамо" — "Ворскла" набирает оборотов.

Теги:
#Футбол #ФК Заря #УПЛ #ФК Верес
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