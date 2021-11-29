Укр

"Я помню убийство в Одессе": известный футболист высказался о судействе в Украине (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Кравченко Новость обновлена 29 ноября 2021, 17:24
Сергей Кравченко

У футболиста были много вопросов к арбитрам.

Футболист "Черноморца" и бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко, который недавно высмеял ситуацию с переносом игры с "Динамо" (1:6) в Киев, рассказал, как судьи "украли" у "Днепра" чемпионство.

Об этом центральный хавбек поведал в интервью на YouTube-канале "Пряма червона"

Футболист, который выступал в "Днепре" с 2010 по 2017 годы, считает, что однажды его команде не дали стать чемпионами Украины из-за выстроенной в стране системы судейства. Кравченко заявил, что знает "имена и суммы", но не будет их оглашать.

"Мы должны были сделать что-то выдающееся, но нам не дали этого сделать. Мы должны были стать чемпионами. Кто не дал? Наша страна, наш футбол, наше судейство. Все эти подводные течения, мы их прекрасно знаем. Все думают, что мы жаловались на судейство… Нам не нужно было помогать, надо было просто не мешать. Я помню "убийство" в Одессе, я даже знаю суммы судей из разговоров. Суммы такие, что я бы на месте рефери вряд ли отказался. У нас такая система, что арбитр не может отказаться. Сейчас все в порядке? Не сказал бы", — заявил Кравченко.

Ранее "Телеграф" сообщал о судейском скандале в матче чемпионата Украины.

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#Футбол #Сергей Кравченко
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