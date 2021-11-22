"Тяжело такое представить в Европе": экс-игрок "Динамо" обвинил УПЛ во лжи (видео)

Футболист в недоумении от переноса игры.

Бывший полузащитник "Динамо", а ныне игрок "Черноморца" Сергей Кравченко высказался касательно скандальной игры с "Бело-синими" в Киеве (1:6). Номинальными хозяевами встречи являлись одесситы, а игра была перенесена в столицу Украины якобы из-за проблем с газоном на домашней арене "Моряков".

Своими мыслями о переносе матча Кравченко поделился в эфире передачи "Великий футбол" на одноименном YouTube-канале.

Кравченко считает, что "Динамо" попросило о переносе матча в Киев в связи с ближайшим поединком с "Баварией" в Лиге чемпионов, чтобы уменьшит затраты сил на переезды, однако официальная причина переноса — это ремонт на стадионе "Черноморец". Сергей опроверг ремонтные работы на домашней арене, а также заявил, что официальная версия футбольных властей, которая доступна на сайте УПЛ, неправдива.

"Как я понимаю, "Динамо" попросило, чтобы не было лишних перелетов. Для меня это чуть непонятно. Тяжело мне представить это в Европе, что кто-то просит без перелетов. Но попросили – пошли на уступки, приехали, 6 получили и едем домой. Официальная версия, что у "Черноморца" проблемы со стадионом? Даже если это официально – это неправда", — заявил Кравченко.

Добавим, что матч "Черноморец" — "Динамо" раскритиковал Виктор Вацко, которого смутил не только перенос игры из Одессы в Киев, но и 16 арендованных "динамовцев" в составе "Моряков".