Матч "Динамо" с "Черноморцем" вызвал истерику у Вацко

Комментатору не понравился матч.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко вслед за Йожефом Сабо раскритиковал матч 15-го тура УПЛ "Черноморец — ""Динамо" (1:6).

Своими мыслями по этому поводу Виктор поделился на канале "Футбол 1/2/3".

По словам Вацко, киевляне превратили игру в комедию, разрешив своим арендованным футболистам "Черноморца" сыграть в этом поединке. Кроме того, комментатор не понял, почему "Черноморец" разрешил перенести игру из Одессы в Киев, наплевав на своих болельщиков. Также Виктор не увидел самоотдачи у "Моряков", которые недавно дали бой "Руху" (4:3).

""Динамо" видит этих футболистов потом в своем составе, или им можно уже подписывать постоянный контракт с "Черноморцем"? Переносы матчей говорят об отношении "Черноморца", "Миная", "Мариуполя" к своим собственным болельщикам. Я хочу понять роль клубов Премьер-лиги, президентов Премьер-лиги. Как они к этому относятся? Почему вы не соберетесь и не скажете, что это комедия? Почему "Черноморец" играет с "Рухом" 4:3, а с Динамо не играет?" — заявил Вацко в эфире передачи "Великий футбол".

Отметим, в "Черноморце" на данный момент числятся 16 арендованных футболистов "Динамо", а счет 1:6 позволил киевлянам занять первое место в турнирной таблице УПЛ по дополнительным показателям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после матча "Черноморец" — "Динамо" УАФ задумалась о внедрении нового правила в украинском футболе.