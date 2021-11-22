Укр

Матч "Динамо" с "Черноморцем" вызвал истерику у Вацко

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
105
Виктор Цыганков Новость обновлена 22 ноября 2021, 14:24
Виктор Цыганков

Комментатору не понравился матч.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко вслед за Йожефом Сабо раскритиковал матч 15-го тура УПЛ "Черноморец — ""Динамо" (1:6).

Своими мыслями по этому поводу Виктор поделился на канале "Футбол 1/2/3".

По словам Вацко, киевляне превратили игру в комедию, разрешив своим арендованным футболистам "Черноморца" сыграть в этом поединке. Кроме того, комментатор не понял, почему "Черноморец" разрешил перенести игру из Одессы в Киев, наплевав на своих болельщиков. Также Виктор не увидел самоотдачи у "Моряков", которые недавно дали бой "Руху" (4:3).

""Динамо" видит этих футболистов потом в своем составе, или им можно уже подписывать постоянный контракт с "Черноморцем"? Переносы матчей говорят об отношении "Черноморца", "Миная", "Мариуполя" к своим собственным болельщикам. Я хочу понять роль клубов Премьер-лиги, президентов Премьер-лиги. Как они к этому относятся? Почему вы не соберетесь и не скажете, что это комедия? Почему "Черноморец" играет с "Рухом" 4:3, а с Динамо не играет?" — заявил Вацко в эфире передачи "Великий футбол".

Отметим, в "Черноморце" на данный момент числятся 16 арендованных футболистов "Динамо", а счет 1:6 позволил киевлянам занять первое место в турнирной таблице УПЛ по дополнительным показателям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после матча "Черноморец" — "Динамо" УАФ задумалась о внедрении нового правила в украинском футболе.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Черноморец #Виктор Вацко
Зарплаты в Украине остаются одними из самых низких в Европе
Деньги
Рост минималки до 6500 грн: забота о народе или очередной популизм
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зарплаты в Украине остаются одними из самых низких в Европе
Рост минималки до 6500 грн: забота о народе или очередной популизм
Дата публикации
Категория
Вакцинация в Украине
Список профессий для обязательной вакцинации COVID-19 расширят: кто и когда в него войдет
Дата публикации
Категория
Нападающий утверждал, что девочка является его женой
В Полтаве прохожие отбили у насильника 16-летнюю жертву: детали и видео
Дата публикации
Категория
Вакцинация от коронавируса
Тотальная вакцинация? Минздрав планирует изменить правила для "желтой" зоны карантина
Дата публикации
Категория
Михаил Саакашвили
Саакашвили могут потребоваться психиатр и психолог: подробности