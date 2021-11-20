Укр

Эксперт телеканалов "Футбол" обвинил "Динамо" в нечестной игре

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Йожеф Сабо Новость обновлена 20 ноября 2021, 19:37
Йожеф Сабо

Сабо увидел нарушение принципов честной игры.

Эксперт телеканалов "Футбол" Йожеф Сабо считает, что "Динамо" нарочно разрешило играть своим арендованным игрокам за "Черноморец", чтобы забить как можно больше мячей.

Матч "Черноморец" — "Динамо" состоялся в пятницу и завершился победой киевлян со счетом 6:1.

"Даже неохота обсуждать такие матчи, там футбола не было. Мне кажется, "Динамо" нарочно разрешило играть своим арендованным игрокам, чтобы забить как можно больше мячей. Арендованные же зарплату получают в киевском клубе. А так много забили — и уже "Динамо" лидер", — заявил Сабо в эфире телеканала "Футбол 2".

Напомним, при равенстве очков в чемпионате Украины первым показателем является очный матч. Встреча "Шахтера" и "Динамо" завершилась вничью, поэтому вторым показателем является разница забитых и пропущенных мячей. После этой победы она лучше у "Динамо", и киевский клуб вышел на первое место.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" в скандальном матче обыграл на выезде "Рух" и догнал по очкам киевский клуб. Во время игры за эмоции был удален главный тренер дончан Роберто Де Дзерби.

Теги:
#Йожеф Сабо #Телеканал Футбол #ФК Динамо (Киев)
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