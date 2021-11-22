Матч "Динамо" з "Чорноморцем" викликав істерику у Вацка

Коментатору не сподобався поєдинок.

Відомий український коментатор Віктор Вацко слідом за Йожефом Сабо розкритикував матч 15-го туру УПЛ "Чорноморець — "Динамо" (1:6).

Своїми думками з цього приводу Віктор поділився на каналі "Футбол 1/2/3".

За словами Вацка, кияни перетворили гру на комедію, дозволивши своїм орендованим футболістам "Чорноморця" зіграти у цьому поєдинку. Крім того, коментатор не зрозумів, чому "Чорноморець" дозволив перенести гру з Одеси до Києва, наплювавши на своїх уболівальників. Також Віктор не побачив самовіддачі у "Моряків", які нещодавно дали бій "Руху" (4:3).

""Динамо" бачить цих футболістів потім у своєму складі, чи їм можна вже підписувати постійний контракт із "Чорноморцем"? Перенесення матчів говорять про ставлення "Чорноморця", "Минаю", "Маріуполя" до своїх вболівальників. Я хочу зрозуміти роль клубів Прем’єр-ліги, президентів Прем’єр-ліги. Як вони до цього ставляться? Чому ви не зберетеся і не скажете, що це комедія? — заявив Вацко в ефірі передачі "Великий футбол".

Зазначимо, у "Чорноморці" на цей час знаходяться 16 орендованих футболістів "Динамо", а рахунок 1:6 дозволив киянам посісти перше місце у турнірній таблиці УПЛ за додатковими показниками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після матчу "Чорноморець" — "Динамо" УАФ задумалася про впровадження нового правила в українському футболі.