В українському футболі з’явиться нове правило після скандального матчу "Чорноморець" — "Динамо" (відео)

Футбольна влада стурбувалася "фарм-клубами" в УПЛ.

Українська асоціація футболу (УАФ) з наступного сезону хоче встановити ліміт на кількість орендованих гравців.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, в УАФ помітили проблему після матчу "Чорноморець" — "Динамо". Річ у тому, що у стані "Моряків" виступає величезна кількість орендованих у киян футболістів. Крім того, одесити без проблем погодилися перенести гру з Одеси у Києв для зручності "Біло-синіх", які днями зіграють на НСК "Олімпійський" матч Ліги чемпіонів з "Баварією". До речі, "динамівці" перемогли "Чорноморець" з рахунком 1:6, що вивело киян за додатковими показниками на перше місце у турнірній таблиці УПЛ.

Фактично "Динамо" провело спаринг зі своєю другою командою:

Крім того, повідомляється, що клуби зможуть обходити нові обмеження, продаючи та купуючи гравців. Подробиці можливого ліміту не уточнюються.

Додамо, що у заявці "Чорноморця" 16 орендованих гравців "Динамо", а у заявці "Маріуполя" — 15 футболістів "Шахтаря".

Раніше екстренер "Динамо" розкритикував клуб за гру проти своїх орендованих футболістів.