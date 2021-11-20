Експерт телеканалів "Футбол" звинуватив "Динамо" у нечесній грі

Сабо побачив порушення принципів чесної гри.

Експерт телеканалів "Футбол" Йожеф Сабо вважає, що "Динамо" навмисне дозволило грати своїм орендованим гравцям за "Чорноморець", щоб забити якнайбільше м’ячів.

Матч "Чорноморець" — "Динамо" відбувся у п’ятницю і завершився перемогою киян із рахунком 6:1.

"Навіть не хочеться обговорювати такі матчі, там футболу не було. Мені здається, "Динамо" навмисне дозволило грати своїм орендованим гравцям, щоб забити якнайбільше м’ячів. Орендовані ж зарплату отримують у київському клубі. А так багато забили — і вже "Динамо" лідер", — заявив Сабо в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Нагадаємо, за рівності очок у чемпіонаті України першим показником є очний матч. Зустріч "Шахтаря" та "Динамо" завершилася внічию, тому другим показником є різниця забитих та пропущених м’ячів. Після цієї перемоги вона краща у "Динамо", і київський клуб вийшов на перше місце.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Шахтар" у скандальному матчі обіграв на виїзді "Рух" і наздогнав за очками київський клуб. Під час гри за емоції було вилучено головного тренера донеччан Роберто Де Дзербі.