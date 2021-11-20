"Шахтар" без головного тренера вирвав перемогу у "Руху" та наздогнав "Динамо"

Не обійшлось і без скандалу.

"Шахтар" у матчі 15-го туру УПЛ на виїзді здобув перемогу над львівським "Рухом" із рахунком 2:0.

Донецький клуб досяг позитивного результату вже наприкінці зустрічі. Спочатку Манор Соломон зльоту пробив у правий верхній кут, але м’яч влучив у штангу. Але сенсації не сталося. Спочатку на 86-й хвилині Маркос Антоніо класно пробив з-за меж штрафного майданчика і вразив праву дев’ятку. А вже за дві хвилини Тете класно зіграв у чужому штрафному майданчику і проштовхнув м’яч під воротарем у сітку.

Не обійшлося у зустрічі і без скандалу. Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі влаштував скандал під час гри, почавши сварку зі "лавкою" "Руху". За це він отримав своє попередження. А другу жовту картку італієць отримав під час святкування першого голу, мабуть, дозволивши собі зайві емоції. Після цього Де Дзербі ще щось довго сперечався з головним арбітром Євгеном Арановським і пішов у підтрибунне приміщення після червоної картки.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" наздогнав київське "Динамо". Обидва клуби мають 38 очок, і вони лідирують у чемпіонаті. "Рух" із 13 очками займає 10-е місце.

Як раніше повідомляв "Телеграф", донеччани цю зустріч провели проти кількох лідерів.