"Шахтер" без главного тренера вырвал победу у "Руха" и догнал "Динамо"

Не обошлось и без скандала.

"Шахтер" в матче 15-го тура УПЛ на выезде одержал победу над львовским "Рухом" со счетом 2:0.

Донецкий клуб добился положительного результата уже в концовке встречи. Сначала Манор Соломон слета пробил в правый верхний угол, но мяч угодил в штангу. Но сенсации не случилось. Сначала на 86-й минуте Маркос Антонио классно пробил из-за пределов штрафной и поразил правую девятку. А уже через две минуты Тете классно сыграл в чужой штрафной и протолкнул мяч под вратарем в сетку.

Не обошлось во встрече и без скандала. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби устроил скандал во время игры, начав ссору со "скамейкой" "Руха". За это он получил свое первое предупреждение. А вторую желтую карточку итальянец получил во время празднования первого гола, вероятно, позволив себе лишние эмоции. После этого Де Дзерби еще что-то долго спорил с главным арбитром Евгением Арановским и ушел в подтрибунное помещение после красно карточки.

Благодаря этой победе "Шахтер" догнал киевское "Динамо". У обоих клубов по 38 очков, и они лидируют в чемпионате. "Рух" с 13 очками занимает 10-е место.

Как ранее сообщал "Телеграф", дончане данную встречу провели против нескольких лидеров.