Рус

"Шахтар" зіграє проти "Руху" без чотирьох лідерів

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
Не всі гравці допоможуть донецькому клубу Новина оновлена 20 листопада 2021, 11:50
Не всі гравці допоможуть донецькому клубу

Схоже, донеччани бережуть сили перед Лігою чемпіонів.

Донецький "Шахтар" на офіційному сайті опублікував заявку на матч 15-го туру УПЛ проти "Руху". До неї не увійшли захисники Марлос та Віктор Корнієнко, а також хавбеки Алан Патрік та Георгій Судаков.

Воротарі: Шевченко, П’ятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрік, Педріньйо

Нападники: Сікан, Фернандо.

Матч "Шахтар" — "Рух" пройде в суботу, початок — о 17.00. Після п’ятничної перемоги "Динамо" над "Чорноморцем" донеччани поступаються принциповому супернику три очки.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.

Теги:
#ФК Шахтар #УПЛ #ФК Рух
Швидкі на місці НП
Дніпро
Стрілянина з Калашнікова, ножі та викрутки: у Дніпрі сталася масова бійка (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Швидкі на місці НП
Стрілянина з Калашнікова, ножі та викрутки: у Дніпрі сталася масова бійка (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Візуалізація проекту космодрому
Канада будує космодром під українські ракети: подробиці
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
В Україні знижується кількість нових хворих на коронавірус: статистика пандемії в регіонах
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак
Екс-глава ГУР Бурба розповів, хто насправді наказав перенести операцію із захоплення "вагнерівців" (відео)
Дата публікації
Категорія
Місячне затемнення 19 листопада
Місячне затемнення 2021 у фото та відео: відповіді на популярні питання