"Шахтар" зіграє проти "Руху" без чотирьох лідерів

Схоже, донеччани бережуть сили перед Лігою чемпіонів.

Донецький "Шахтар" на офіційному сайті опублікував заявку на матч 15-го туру УПЛ проти "Руху". До неї не увійшли захисники Марлос та Віктор Корнієнко, а також хавбеки Алан Патрік та Георгій Судаков.

Воротарі: Шевченко, П’ятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрік, Педріньйо

Нападники: Сікан, Фернандо.

Матч "Шахтар" — "Рух" пройде в суботу, початок — о 17.00. Після п’ятничної перемоги "Динамо" над "Чорноморцем" донеччани поступаються принциповому супернику три очки.

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