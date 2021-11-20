Укр

"Шахтер" сыграет против "Руха" без четырех лидеров

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Не все игроки помогут донецкому клубу Новость обновлена 20 ноября 2021, 11:50
Не все игроки помогут донецкому клубу

Похоже, дончане берегут силы перед Лигой чемпионов.

Донецкий "Шахтер" на официальном сайте опубликовал заявку на матч 15-го тура УПЛ против "Руха". В нее не вошли защитники Марлос и Виктор Корниенко, а также хавбеки Алан Патрик и Георгий Судаков.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо

Нападающие: Сикан, Фернандо.

Матч "Шахтер" — "Рух" пройдет в субботу, начало — в 17.00. После пятничной победы "Динамо" над "Черноморцем" дончане уступают принципиальному сопернику три очка.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #ФК Рух
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