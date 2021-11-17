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И.о. тренера сборной Украины по футболу Петраков отреагировал на выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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После матча Петраков был доволен Новость обновлена 17 ноября 2021, 00:24
После матча Петраков был доволен

В этот раз Петраков порадовался за команду

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков после победы над сборной Боснии и Герцоговины со счетом 2:0 прокомментировал итог квалификации.

"Всем спасибо. Сегодня я очень доволен. Хочу поздравить всех болельщиков, тренеров и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, который поверил в меня и доверил национальную команду. Сегодня был очень нервный матч. Его ход не особо и хочется комментировать. Главное, что есть победа. Все 25 футболистов, которые готовились к игре, причастны к этой победе. Хорошо, что те футболисты, которые вышли на замену, усилили игру.

Мы выполнили 50% от запланированного, пробились в плей-офф. Сборная Украины хочет поехать в Катар, но впереди очень тяжелый раунд плей-офф, там очень приличные соперники. Какие у меня планы? Пока ничего не знаю, я исполняющий обязанности главного тренера, не могу сказать, что будет дальше", — заявил Петраков в эфире телеканала "Футбол 1".

Сборная Украины финишировала второй в группе, и теперь следующей весной сыграет в плей-офф квалификации.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Александр Петраков #Сборная Боснии и Герцеговины
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