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В.о. тренера збірної України з футболу Петраков відреагував на вихід до плей-оф відбору на ЧС-2022

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Після матчу Петраков був задоволений Новина оновлена 17 листопада 2021, 00:24
Після матчу Петраков був задоволений

На цей раз Петраков порадувався за команду

Виконувач обовʼязків головного тренера збірної України Олександр Петраков після перемоги над збірною Боснії та Герцоговини з рахунком 2:0 прокоментував підсумок кваліфікації.

"Всім дякую. Сьогодні я дуже задоволений. Хочу привітати всіх уболівальників, тренерів та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, який повірив у мене та довірив національну команду. Сьогодні був дуже нервовий матч. Його хід не надто й хочеться коментувати. Головне, що є перемога Всі 25 футболістів, які готувалися до гри, причетні до цієї перемоги Добре, що ті футболісти, які вийшли на заміну, посилили гру.

Ми виконали 50% від запланованого, пробилися до плей-оф. Збірна України хоче поїхати до Катару, але попереду дуже важкий раунд плей-офф, там дуже пристойні суперники. Які маю плани? Поки нічого не знаю, я виконуючий обов’язки головного тренера не можу сказати, що буде далі", — заявив Петраков в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Збірна України фінішувала другою у групі, і тепер наступної весни зіграє у плей-оф кваліфікації.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Петраков #Збірна Боснії і Герцеговини
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