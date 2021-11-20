Тренер "Шахтаря" влаштував скандал під час матчу проти "Руху"

Тренер ледь не дійшов до лави львівського клубу.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі спровокував скандал під час матчу 15-го туру УПЛ проти "Руху".

У середині другого тайму італійський фахівець довго щось кричав на адресу лави "Руху", а потім попрямував у бік господарської команди. Втрутитися довелося четвертому арбітру, який зупинив похід Де Дзербі і закликав його повернутися на свою лаву для запасних.

Пізніше втрутився і головний арбітр Євген Арановський, який вирішив показати за жовтою карткою італійця, а також головного тренера "Руху" Леоніда Кучука. Що спричинило конфлікт, наразі невідомо.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Шахтар зіграв проти "Руху" без чотирьох лідерів команди. До офіційної заявки не увійшли захисники Марлон і Віктор Корнієнко, а також хавбеки Алан Патрік і Георгій Судаков.

Після перемоги київського "Динамо" у п’ятницю "Шахтар" відстає від київського клубу на три очки, але має зустріч у запасі якраз проти "Руху". У середу команда Роберто Де Дзербі має зіграти зустріч 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера".