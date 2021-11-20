Тренер "Шахтера" пошел вразнос во время матча против "Руха"
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Тренер едва не дошел до скамейки львовского клуба.
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби спровоцировал скандал во время матча 15-го тура УПЛ против "Руха".
В середине второго тайма итальянский специалист долго что-то кричал в адрес скамейки "Руха", а потом направился в сторону хозяйской команды. Вмешаться пришлось четвертому арбитру, который остановил поход Де Дзерби и призвал того вернуться на свою скамейку для запасных.
Позже вмешался и главный арбитр Евгений Арановский, который принял решение показать по желтой карточке итальянцу, а также главному тренеру "Руха" Леониду Кучуку. Что стало причиной конфликта, на данный момент неизвестно.
Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер сыграл против "Руха" без четырех лидеров команды. В официальную заявку не вошли защитники Марлон и Виктор Корниенко, а также хавбеки Алан Патрик и Георгий Судаков.
После победы киевского "Динамо" в пятницу "Шахтер" отстает от киевского клуба на три очка, но имеет встречу в запасе, как раз против "Руха". В среду команде Роберто Де Дзерби предстоит сыграть встречу 5-го тура Лиги чемпионов против "Интера".
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